Белгород, 4 апреля 2022, 09:07 — REGNUM Масочный режим отменяется в Белгородской области, сообщили 4 апреля губернатор Вячеслав Гладков.
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По словам главы региона, идёт стабильное улучшение эпидемиологической ситуации, эта тенденция сохраняется последние три недели. Общее количество ежедневно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 снизилось в области в четыре раза.
В ковид-стационаре находится 730 пациентов, что составляет 8% от числа заболевших.