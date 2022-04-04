Ульяновск, 4 апреля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту кражи чугунного забора больницы в Радищевском районе. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Информация о происшествии поступила в полицию 31 марта. Представитель медицинского учреждения Радищевского района заявил, что похищено восемь пролётов чугунного декоративного забора, огораживающего территорию больницы.

Подозреваемых правоохранители задержали через несколько часов. Ими оказались 28-летний ранее судимый житель посёлка Радищево и его 19-летний знакомый.

«Со слов злоумышленников выяснено, что вечером они разобрали ограждение. Похищенные секции сложили недалеко от места происшествия, планируя отвезти в пункт приёма металла», — говорится в сообщении УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Отметим, что это не первая кража, совершённая в больнице в Ульяновской области в 2022 году. Как сообщало ИА REGNUM, 25 января в больнице посёлка Чердаклы были похищены глюкометр, бинты и другое имущество. В совершении преступления в полиции подозревают 56-летнего мужчину, который пытался сбыть украденное прохожим на улице.

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