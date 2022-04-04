Новосибирск, 4 апреля, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Новосибирской области прохождение весеннего половодья ожидается в два этапа. Об этом было сказано на оперативном совещании сегодня, 4 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Уточняется, что первый этап ожидается в апреле. В это время возможно подтопление территорий населённых пунктов — при превышении критических отметок уровней воды и образования заторов на реках Бакса, Бердь, Иня, Карасук.

Второй этап выпадет на середину мая – начало июня, когда начнётся активное таяние снега в горах Алтая и наполнение и сброс воды из Новосибирского водохранилища.

При неблагоприятной ситуации в зоне подтопления окажутся более 6 тыс. дачных участков в 36 садовых обществах Новосибирска, Новосибирского и Колыванского районов. При наихудшем сценарии затопить может 15 населённых пунктов в 12 районах области и в Искитиме — до 3700 жилых домов, в которых живут до 10 тысяч человек, а также 15 автомобильных мостов и 146 участков автомобильных дорог.