Исламабад, 4 апреля 2022, 08:58 — REGNUM В Пакистане после роспуска парламента страны был снят с должности премьер-министр Имран Хан, он продолжит занимать эту должность до назначения временного премьера государства. Об этом 4 апреля сообщили в пакистанском правительстве.
Вместе с тем, как подчеркнул президент Пакистана Ариф Алви в Twitter, Имран Хан «остается премьер-министром до назначения временного премьер-министра в соответствии со статьей 224 A (4) конституции Исламской Республики Пакистан».