Исламабад, 4 апреля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Пакистане после роспуска парламента страны был снят с должности премьер-министр Имран Хан, он продолжит занимать эту должность до назначения временного премьера государства. Об этом 4 апреля сообщили в пакистанском правительстве.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Пакистан

«Вследствие роспуска Национальной ассамблеи президентом Пакистана в соответствии со статьей 58 (1) в сочетании со статьей 48 (1) конституции Исламской Республики Пакистан, … Имран Ахмад Хан Ниази немедленно прекратил занимать должность премьер-министра Пакистана», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, как подчеркнул президент Пакистана Ариф Алви в Twitter, Имран Хан «остается премьер-министром до назначения временного премьер-министра в соответствии со статьей 224 A (4) конституции Исламской Республики Пакистан».