Барнаул, 4 апреля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Алтайском крае после снежной зимы произошло резкое потепление, на нескольких участках дорог размыло дорожное полотно. Подробности 4 апреля сообщает Алтайавтодор.

Алтайавтодор Паводок на Алтае. Размыло дорогу

Переливы через автомобильные дороги наблюдались в Алейском, Третьяковском, Локтевском, Рубцовском, Зональном и Поспелихинском районах. Для обеспечения проезда специалисты в круглосуточном режиме ведут работы для пропуска паводковых вод — укладывают бутовый камень в промоины, укрепляют земляной вал, устанавливают сигнальные вехи. Задействовано 50 единиц техники.

В настоящее время закрыт проезд на региональной дороге Алейск — Безголосово — К-13 из-за резкого подъема талых вод до уровня моста через р. Алей. На месте установлены соответствующие запрещающие дорожные знаки. Альтернативный проезд до с. Безголосово осуществляется через трассу К-13 Алейск — Петропавловское — Смоленское.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае, в связи с резким потеплением, ведётся постоянный мониторинг ситуации паводковой ситуации, в том числе, с использованием беспилотной авиации.

Читайте также: На Алтае ждут раннего паводка