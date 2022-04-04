Канберра, , 09:02 — REGNUM 3 апреля в газете Sydney Morning Herald появились сообщения о том, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон был причастен к «расовой критике» своего оппонента во время предварительного отбора внутри партии в 2007 году для выборов за округ Кук в Сиднее.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

По данным журналистов, премьер-министр страны сделал тогда негативные замечания членам партии, чтобы они не поддерживали номинацию его соперника Тоука, потому что он был из Ливана.

Когда его спросили, делал ли он когда-нибудь замечания об этнической принадлежности Тоука, Моррисон категорически отверг обвинения.

«Это просто неправда … Это довольно злобные и язвительные оскорбления, которые крайне оскорбительны для меня, и я их полностью отвергаю … Это происходит в интересное время, когда злобные личные нападки на меня происходят накануне выборов», — заявил Моррисон на пресс-конференции.

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