Селенгинский район, Бурятия, 4 апреля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. В Бурятии сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего утром 4 апреля в Селенгинском районе. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

УГИБДД по Бурятии ДТП в Бурятии

По предварительным данным, девушка 1993 года рождения за рулём автомобиля Honda CR-V ехала из Гусиноозёрска в сторону Улан-Удэ. На 76 км трассы Улан-Удэ – Кяхта она не справилась с управлением и съехала с дороги, после чего машина опрокинулась.

«В результате ДТП водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия», — добавили в ведомстве.

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