Саратов, , 09:00 — REGNUM В Саратовской области для поддержки развития туризма в конце 2021 года был создан туристический информационный центр. За три месяца работы его сотрудниками оказано более 3 тыс. консультаций, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Туристский информационный центр в Саратове Saratov.gov.ru

В центре разрабатывают новые туристические маршруты по районам Саратовской области, представляют сувенирную продукцию, реализуют совместные проекты с турфирмами. В настоящее время сформировано 282 маршрута, из них около половины охватывают областной центр.

«Поток туристов в Саратовскую область растет — в прошлом году ее посетили 2 млн человек. Саратовцы тоже должны лучше узнать свой родной регион. У нас много достопримечательностей, каждый сможет найти для себя интересный маршрут. Теперь в Саратове открыт новый туристский центр, который должен помочь в этом», — констатировал глава региона Валерий Радаев.

Также центром разработаны и изданы туристическая карта Саратова, буклет о туризме в области. В дальнейшем планируется взаимодействие с турфирмами из других регионов России.

Как сообщало ИА REGNUM, туристические компании Саратовской области испытывают определенные проблемы, возникшие после введения санкций в отношении России.

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