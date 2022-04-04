Канберра, 4 апреля, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отправился на островной штат Тасмания в рамках предвыборной кампании. О причинах поездки 3 апреля рассказали журналисты Nine News.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

«Премьер-министр отправился сюда, потому что три места в Палате представителей от северной Тасмании будут иметь решающее значение для его стремления удержаться на высшем посту», — объясняют журналисты.

Во время двухдневной поездки он посетил округ Басса (0,4% от числа австралийских избирателей), Брэддона (3,1%) и Лайона (5,2%). Первые два места должны сохранить либералы, а Лайон — место, которое, по мнению Моррисона, его партия может отобрать у лейбористов.

Как пишут журналисты, тасманийцы всегда отличаются своей прямолинейностью. Поэтому неудивительно, когда несмотря на то, что многие местные жители подходили к Моррисону сделать селфи, некоторые его освистывали и говорили гадости.