Нью-Йорк, США, , 08:54 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

Артемий Панарин Сидик из ПТУ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также отличились форварды Мика Зибанеджад и Эндрю Копп.

В составе «Филадельфии» голы забили защитник Кэм Йорк и нападающие Оуэн Типпетт и Джоэль Фараби. В серии буллитов решающий бросок исполнил форвард Кевин Хейз.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 55 очков. «Рейнджерс» идут на третьем месте в Восточной конференции с 94 очками.

Читайте также: «Миннесота» обыграла «Вашингтон», несмотря на передачи Овечкина и Кузнецова