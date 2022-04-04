Чита, , 08:52 — REGNUM Власти Забайкалья предусмотрели 111,7 миллиона рублей государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей региона. Об этом сообщает территориальной министерство сельского хозяйства.

Аграрии Admoblkaluga.ru

На проведение комплекса агротехнологических работ аграриям выделили 87,6 миллиона рублей. Субсидии на поддержку производства тонкорунной и полутонкорунной шерсти составили 21,9 миллиона рублей. На финансовое обеспечение части затрат на племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства, выделено 2,2 миллиона рублей.

Всего с начала 2022 года сельхозтоваропроизводителям Забайкальского края выплачены средства господдержки в размере 304,8миллиона рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии нового агропромышленного сезона в Забайкалье приобрели уже более 40 единиц техники, в том числе шесть тракторов и один зерноуборочный комбайн.

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