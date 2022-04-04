Новосибирск, , 08:52 — REGNUM В Новосибирской области по данным на конец марта запасы воды в снежном покрове в бассейнах рек составили от 90 до 116% от нормы. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Паводок 49.mchs.gov.ru

Уточняется, что наименьшие запасы воды в снежном покрове – от 71 до 76% от нормы – в бассейнах рек Иня и Карасук.

При этом толщина льда на реках и Новосибирском водохранилище около и меньше нормы — от 3 до 23 см.

По предварительным расчётам, вскрытие рек предполагается во второй декаде апреля — около или на два — четыре дня раньше средних многолетних сроков.