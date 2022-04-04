Красноярск, , 08:50 — REGNUM Штамм коронавируса «Стелс-Омикрон» распространяется в Красноярском крае.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

Как сообщил 4 апреля в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, об этом свидетельствуют полученные за последнюю неделю результаты мониторинга за циркуляцией штаммов коронавирусной инфекции в регионе.

По данным результатов мониторинга, в более 70% проб, по которым провели полногеномное секвенирование, выявили штамм линии ВА. 2, так называемый «Стелс-Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 апреля в Красноярском крае выявлено 360160 носителей коронавируса.

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