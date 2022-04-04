Красноярск, 4 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Штамм коронавируса «Стелс-Омикрон» распространяется в Красноярском крае.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

Как сообщил 4 апреля в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, об этом свидетельствуют полученные за последнюю неделю результаты мониторинга за циркуляцией штаммов коронавирусной инфекции в регионе.

По данным результатов мониторинга, в более 70% проб, по которым провели полногеномное секвенирование, выявили штамм линии ВА. 2, так называемый «Стелс-Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 3 апреля в Красноярском крае выявлено 360160 носителей коронавируса.