Томск, 4 апреля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» с 14 апреля возобновляет ежедневные рейсы по маршруту Томск — Москва. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Pasha7308 Аэропорт. Томск

Полёты были остановлены осенью 2021 года. Как стало тогда известно, вместо «Аэрофлота» рейсы будет осуществлять авиакомпания «Победа». Однако областное руководство, как отмечается, вело переговоры с «Аэрофлотом» о сохранении рейсов.

По словам вице-губернатора Игоря Шатурного, авиамаршрут Томск — Москва является для местных жителей одним из наиболее значимых и пользующихся высоким спросом.

«Поэтому возобновление «Аэрофлотом» ежедневных рейсов делает воздушные перевозки через томский международный аэропорт имени Камова более доступными и комфортными», — отметил он.