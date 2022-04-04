Канберра, , 08:52 — REGNUM Австралийским любителям регби несказанно провезло, поскольку недавно стало ясно, что в этом десятилетии континент примет у себя не один, а сразу два чемпионата мира по данном виду спорта. Об этом 4 апреля сообщил телеканал Nine News.

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Это стало известно 4 апреля, когда Всемирная организация по регби объявила, что Австралия является «предпочтительным кандидатом» на проведение женского чемпионата мира в 2029 году после того, как мужской турнир уже получил такой же статус на 2027 год.

«Голосование в совете Всемирной организации по регби в Дублине в мае является формальностью», — пишут журналисты.

«Проведение сразу двух чемпионатов мира по регби — это уникальная возможность для Австралии и всего сообщества любителей регби», — сказал в эфире Nine News председатель Австралийской организации по регби Хэмиш Макленнан