Абу-Даби, , 08:48 — REGNUM Второй день юниорского и молодежного чемпионата мира по фехтованию, который проходит в ОАЭ, стал исторической датой для узбекского спорта. Об этом 4 апреля сообщает Подробно.уз.

Фехтование OpenClipart-Vectors

Журналисты издания отмечают, что на высшую ступень пьедестала почета поднялся Зухриддин Кадыров, став первым в истории Узбекистана фехтовальщиком, завоевавшим титул чемпиона мира.

В категории юниоров узбекский спортсмен, выступавший на соревнованиях по сабле, победил представителей Канады, Египта, Венгрии, США, а в финале превзошёл атлета Германии.

В решающей встрече Кадыров одолел Колина Хеткока со счётом 15:13.