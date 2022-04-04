Абу-Даби, 4 апреля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Второй день юниорского и молодежного чемпионата мира по фехтованию, который проходит в ОАЭ, стал исторической датой для узбекского спорта. Об этом 4 апреля сообщает Подробно.уз.

OpenClipart-Vectors Фехтование

Журналисты издания отмечают, что на высшую ступень пьедестала почета поднялся Зухриддин Кадыров, став первым в истории Узбекистана фехтовальщиком, завоевавшим титул чемпиона мира.

В категории юниоров узбекский спортсмен, выступавший на соревнованиях по сабле, победил представителей Канады, Египта, Венгрии, США, а в финале превзошёл атлета Германии.

В решающей встрече Кадыров одолел Колина Хеткока со счётом 15:13.