Канберра, , 08:49 — REGNUM В настоящее время эксперты в Австралии склоняются к тому, что Резервный банк страны примет решение о «лавинообразном повышении ключевых ставок». По некоторым оценкам, только в 2022 году это обойдется съемщикам жилья более чем в 3 000 долларов. Об этом 4 апреля сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Несколько крупных австралийских банков уже прогнозируют повышение официальной ключевой ставки, которая в настоящем остается на исторически низком уровне в 0,1%, с июня этого года.

«Все кредиторы теперь считают, что в 2022 году будет не одно, а несколько повышений ставок, в результате чего к концу 2023 года ключевая ставка в Австралии поднимется примерно до 1,5%», — пишут журналисты.

В свою очередь глава отдела потребительских исследований в Finder Грэм Кук считает, что банки хорошо осведомлены о прогнозах и заранее принимают меры, чтобы покрыть свою маржу.

«Вот почему банки повысили свои ставки по более чем 400 продуктам, связанным с жилищными кредитами», — отметил экономист в эфире Nine News.