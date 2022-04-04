Таллин, , 08:47 — REGNUM Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Северной Европы Nord Pool в понедельник, 4 апреля, снизится до 72 евро за мегаватт-час.

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR.

Стоимость электричества, которая 31 марта приближалась к 200 евро, снижается пятый день подряд.

Дороже всего — 120 евро — электричество 4 апреля стоит c 8 до 9 утра, а минимальный тариф был с пяти до шести утра, когда цена составила 42 евро за мегаватт-час.

В воскресенье, 3 апреля 2022 год, среднесуточная цена электроэнергии составляла 87 евро.

В Латвии, Литве и Финляндии средний биржевой тариф в понедельник, 4 апреля, будет примерно таким же, как в Эстонии.