Оренбург, 4 апреля, 2022, 08:45 — ИА Регнум. На Оренбуржье надвигается гроза. По данным гидрометцентра, в регионе ожидаются дожди и сильный ветер.

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Синоптики отмечают, что у руля атмосферных процессов наконец-то встала весна. Волнообразный фронт перекрыл Арктике доступ на юг. Одновременно с южных морей начал поступать в Оренбуржье и в Поволжье теплый влажный воздух. На территории региона установились устойчивые положительные значения температуры.

Сегодня, 4 апреля, в Оренбуржье ожидаются кратковременные дожди. В западных и центральных районах возможна гроза. Порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду.