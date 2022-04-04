Анкара, 4 апреля 2022, 08:46 — REGNUM Россия высоко ценит усилия Турции по содействию переговорного процесса по Украине, заявил 4 апреля посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в интервью газете Aydınlık.
По его словам, Россия будет продолжать добиваться того, чтобы Украина стала дружественной и демилитаризованной, стала государством, в котором не будет угрозы создания очередного нацистского государства, не будет запрета на русский язык, культуру, православную церковь.
Вместе с тем посол уточнил, что было бы неправильным ждать, что «все остающиеся не согласованными вопросы будут решены в одночасье по мановению волшебной палочки».
Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом переговоры российских и украинских представителей.
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