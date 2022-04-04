Анкара, , 08:46 — REGNUM Россия высоко ценит усилия Турции по содействию переговорного процесса по Украине, заявил 4 апреля посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов в интервью газете Aydınlık.

Россия и Турция © ИА REGNUM

По его словам, Россия будет продолжать добиваться того, чтобы Украина стала дружественной и демилитаризованной, стала государством, в котором не будет угрозы создания очередного нацистского государства, не будет запрета на русский язык, культуру, православную церковь.

«Мы высоко ценим усилия Турции по содействию выходу на переговорное урегулирование, именно поэтому мы и согласились на проведение очередного раунда здесь, на турецкой земле», — сказал он.

Вместе с тем посол уточнил, что было бы неправильным ждать, что «все остающиеся не согласованными вопросы будут решены в одночасье по мановению волшебной палочки».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом переговоры российских и украинских представителей.

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