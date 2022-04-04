Ташкент, , 08:44 — REGNUM Узбекистан для стабилизации цен на продовольственную продукцию закупит в Казахстане 100 тысяч тонн пшеницы и муки. Закупка предусмотрена постановлением правительства Узбекистан, сообщает Подробно.уз.

Флаги Узбекистана и Казахстана

Согласно документу, в течение апреля-июля текущего года Узбекистан планирует подписать контракты с Казахстаном по закупке 100 тысяч тонн пшеницы (третьего класса) и муки. Продажа импортированной продукции будет осуществляться на биржевых торгах.

Кроме того, отмечают журналисты, минсельхозу и минэкономразвития поручено внести предложения о необходимости закупки еще 500 тысяч тонн пшеницы исходя из ситуации на внутренних и внешних рынках.