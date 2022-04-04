Назрань, Ингушетия, , 08:43 — REGNUM В Ингушетии произошло отравление угарным газом семьи в городе Назрани. В больницу доставлены три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Их жизни в настоящее время ничего не угрожает, сообщили 4 апреля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

ЧП произошло вечером 3 апреля в квартире многоэтажного дома по ул. Московская в Назрани. Пострадавшие — 45-летняя женщина и двое детей в возрасте шести и трех лет. Предварительной причиной инцидента называется неисправность системы отопления. В квартире отсутствовал дымоход, из-за чего произошло отравление жильцов.

«В 21:44 в дежурную смену поступило сообщение о том, что в детскую больницу с признаками отравления угарным газом поступили двое детей 2006 и 2009 годов рождения. А также в Ингушскую республиканскую клиническую больницу доставлена их 45-летняя мать» , — сообщили в спасательном ведомстве.

Прибывшая на место аварийная служба устранила утечку газа. В настоящее время по факту ЧП проводится проверка прокуратуры.