Благовещенск, 4 апреля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. В Приамурье за сутки потушили 13 очагов возгораний. Сохраняются три очага лесных пожаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля в пресс-службе областного министерства лесного хозяйства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

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Пожары зафиксировали в четырёх районах Приамурья — Зейском, Магдагачинском, Сковородинском и Свободненском. Общая площадь возгораний составила 1086 га. Пожары были ликвидированы в день обнаружения.

Продолжают действовать три очага огня, площадь одного из них 13 га, другого — 4 га. В Тындинском районе определили первый класс пожарной опасности, в десяти районах — второй класс.

Как сообщало ИА REGNUM, противопожарный режим введён ещё в шестнадцати районах Амурской области. До начала пожароопасного сезона 2022 года были выполнены все необходимые подготовительные мероприятия, заверил губернатор Амурской области Василий Орлов.