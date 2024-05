Вашингтон, 4 апреля, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Американская группа Foo Fighters выиграла все три награды, в которых они были номинированы на церемонии вручения премии «Грэмми» перед трансляцией 2022 года в воскресенье (3 апреля). Никто из участников группы не присутствовал на церемонии вручения наград, которая была объявлена немногим более недели спустя шокирующей смерти барабанщика Тейлора Хокинса. Об этом сообщает американский журнал Billboard.

Dmileson Премия «Грэмми»

Коллектив бывшего барабанщика Nirvana Дэвида Грола получил награды в номинациях «Лучшее исполнение музыки в жанре рок» за песню Making a Fire. Композиция Waiting On a War была признана победителем в номинации «Лучшая рок-песня», награду «Лучший рок-альбом» группа удостоилась за свою пластинку Medicine at Midnight.

За награды вместе с Foo Fighters боролись такие коллективы, как AC/DC, Kings of Leon, а также бывший член группы The Beatles Пол Маккартни с сольным альбомом.

Как сообщало иа, в 2021 году лучшим рок-альбомом был признан The New Abnormal группыThe Strokes, лучшей инструментальной пластинкой 2021 года стала Live at the Royal Albert Hall рок-коллективаSnarky Puppy.