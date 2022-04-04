Ташкент, 4 апреля, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Оперативники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали группу лиц, подозреваемых в фальшивомонетничестве. Об этом 4 апреля сообщает Подробно. уз со ссылкой на источники.

Ashely Moreno Арест

По предварительным данным, подозреваемые в общей сложности изготовили фальшивки более чем на 300 миллионов сумов (один доллар — 11 400 сумов), успев ввести их в оборот в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях, а также в Ташкенте.

Оперативники вышли на подозреваемых в Бухаре, при продаже поддельной национальной валюты на сумму 10,1 миллиона сумов за 600 долларов.

После этого оперативное мероприятие было продолжено, силовики задержали предполагаемого сообщника продавца. По месту жительства задержанного были найдены фальшивые банкноты на сумму 2,1 миллиона сумов.