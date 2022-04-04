Таллин, , 08:40 — REGNUM С 3 апреля в Эстонии отменены действовавшие более двух лет требования носить медицинскую маску, проводить дезинфицирование и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Об этом сообщил Департамент здоровья страны со ссылкой на распоряжение правительства.

Свое решение кабинет министров аргументировал снижением числа госпитализированных с коронавирусом и случаев заражения

«Число новых зараженных коронавирусом и нагрузка на больницы демонстрируют очевидную тенденцию к снижению», — заметил министр труда и здоровья Танель Кийк.

В то же время он напомнил, что жителям Эстонии следует соблюдать все правила инфекционной безопасности и своевременно вакцинироваться, в том числе бустерной дозой.