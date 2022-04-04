Красноярск, 4 апреля 2022, 08:39 — REGNUM В Красноярске официально открыт клещевой сезон. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«На прошедших выходных зарегистрирован первый случай присасывания клеща на территории Красноярска. Пострадавшим оказался непривитый ребенок», — отметил он.
В связи с этим он призвал местный жителей быть осторожными, добавив, что с каждым днём риски контакта с клещами будут возрастать.