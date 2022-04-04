Красноярск, 4 апреля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Красноярске официально открыт клещевой сезон. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

egor347 Осторожно, клещи!

«На прошедших выходных зарегистрирован первый случай присасывания клеща на территории Красноярска. Пострадавшим оказался непривитый ребенок», — отметил он.

В связи с этим он призвал местный жителей быть осторожными, добавив, что с каждым днём риски контакта с клещами будут возрастать.