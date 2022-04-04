Калуга, 4 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках проведения первого этапа Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» было зарегистрировано 32 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъято около 1,5 кг наркотических средств растительного и синтетического происхождения. Об этом 4 апрелясообщили корреспондентуИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

40мвд. рф Антинаркотический плакат

Целью акции «Сообщи, где торгуют смертью» стало привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор и проверка оперативной информации, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц. От граждан правоохранителям поступило 19 обращений. Так, в ходе проверки одного из сообщений из незаконного оборота изъято 11 кустов наркосодержащими растениями конопли.

Активистами общественных движений размещено свыше 4,5 тыс. информационных антинаркотических листовок в учреждениях среднего и высшего образования, в многоквартирных домах, в общественном транспорте, крупных торговых центрах и других местах массового пребывания граждан. Муниципальным жилищно-коммунальным хозяйствам направлена информация о 162 адресах домов и объектах имущества, на которых нанесена информация, имеющая признаки скрытой рекламы наркотических средств и психотропных веществ, которые впоследствии были устранены.

В ходе интернет-мониторинга сотрудниками УМВД выявлена информация об 11 сайтах, содержащих сведения пронаркотического характера, которая направлена в Роскомнадзор для блокировки данных ресурсов.