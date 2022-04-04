Ольхонский район, Иркутская область, 4 апреля, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Иркутские спасатели известили о двух ЧП, случившихся на Байкале в прошедшие выходные дни (2−3 апреля 2022 года). По данным территориального ГУ МЧС, несмотря на официальное закрытие ледовой переправы на остров Ольхон, люди продолжают ездить по льду Малого Моря.

Natalia_Kollegova Байкал

К примеру, днем 2 апреля близ от населённого пункта Сахюрта женщина на автомобиле Subaru Forester выехала на лёд. Во время движения в какой-то момент водитель не справилась с управлением и врезалась в скалу. В результате женщина получила травму ноги. Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда доставили ее до ближайшей туристической базы.

Накануне, 3 марта, частично провалился под лед автомобиль в районе острова Огой, он попал в нажим. Спасатели эвакуировали на берег двух человек: водителя и пассажира, которым удалось самостоятельно выбраться из машины.

По каждому факту проведена проверка. Водители будут привлечены к административной ответственности за выезд на лёд. Им грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Байкале, в связи с повышением среднесуточных температур, структура льда становится неоднородной, появляются промоины. С каждым днем прочность льда снижается.

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