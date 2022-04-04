Джакарта, , 08:37 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо пообещал предоставить прямую денежную помощь семьям и уличным торговцам из-за роста цен на масло. Об этом глава индонезийского государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Джоко Видодо

«Чтобы облегчить бремя для общества из-за роста цен на масло для приготовления пищи, правительство предоставит прямую денежную помощь 20,5 миллионам семей и 2,5 миллионам уличных торговцев», — написал Джоко Видодо в своем аккаунте.

Правительство Индонезии выделило 300 тысяч индонезийских рупий на помощь жителям. Программа помощи будет действовать три месяца с апреля по июнь.

Цена растительного масла на рынке колеблется в пределах 25 000 рупий за литр, а в некоторых районах она достигает 50 тысяч рупий.

Напомним, ранее власти Индонезии приняли решение субсидировать цены на растительное масло. Оптом масло можно купить по цене 14 000 индонезийских рупий за литр.