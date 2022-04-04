Новосибирск, 4 апреля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил дорожникам разобраться с причинами недостаточных темпов ямочного ремонта. Об этом было сказано на оперативном совещании сегодня, 4 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ямочный ремонт

«У меня ощущение, что ямочным ремонтом в Новосибирской области начинают активно заниматься только тогда, когда губернатор об этом напоминает, — сказал Травников. — Я привык к тому, что дорожники, как только наступает весна и дороги подсыхают, используют любую возможность, чтобы начать ремонт. Здесь я этого не наблюдаю. Ощущение, что мы ждём больших контрактов».

Он поручил министерству транспорта и дорожного хозяйства совместно с депутатским корпусом провести серию выездов и разобраться, «почему ямочный ремонт идёт так вяло».