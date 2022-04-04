Оренбург, 4 апреля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Оренбурге местный житель расстрелял автомобиль, в котором находились люди. Один человек получил ранения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Андрей Репин ИА REGNUM Охотничье ружье

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Коминтерна. Между тремя мужчинами возник конфликт. Один из участников ссоры выстрелил из ружья в уезжающий автомобиль «Лада Приора». Находившийся в машине 59-летний мужчина получил ранения. Он госпитализирован.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Выясняются все обстоятельства происшествия. Задержанный злоумышленник пояснил, что заподозрил оппонентов в сбыте наркотиков.