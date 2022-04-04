Кызыл, , 08:33 — REGNUM В Туве зафиксирован очередной случай отравления людей угарным газом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, инцидент произошёл вечером 3 апреля.

Дым Jan-Peter Palmunen

В результате нарушения правил эксплуатации печного оборудования отравились четыре человека, в том числе трое детей, проживающие в районе левобережных дач в Кызыле.

«Женщина и 3 детей госпитализированы в соматическое отделение, средней степени тяжести, состояние удовлетворительное. Причина отравления — нарушение требований технологического процесса», — отметили в ведомстве.

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