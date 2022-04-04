Ташкент, 4 апреля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. За первые два месяца 2022 года импорт автомобилей в Узбекистан увеличился почти в шесть раз. Об этом 4 апреля сообщает Подробно.уз.

Автомобили

Так, в январе-феврале в страну завезли 5948 легковых автомобилей из 18 стран. Это на 4873 авто или почти в шесть раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сообщается, что общая стоимость ввезенных авто составляет 124,5 миллиона долларов. Крупнейшими экспортерами авто в Узбекистан стали Китай — 3436 автомобилей, Южная Корея — 1512, Казахстан — 502, Россия — 431.

Кроме того, Узбекистан импортировал 228 электромобилей из шести стран на общую сумму 5,9 миллиона долларов. За аналогичный период прошлого года в страну было завезено 78 автомобилей.