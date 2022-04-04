Саратов, 4 апреля, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Дергачевском районе Саратовской области отмечается перелив плотины. В зоне подтопления находятся порядка 500 человек, сообщил 4 апреля председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Марина Каширская ИА REGNUM Паводок

В результате перелива плотины оказались отрезаны поселки Восточный, Славино и Цементный.

«Граждан из групп риска среди них нет. Запас продовольственных товаров и медикаментов имеется. Кроме того, есть объездной путь через поселок Красная речка по грунтовой дороге. На месте работают оперативные службы», — отметил вице-губернатор в своем телеграм-канале.

Также зафиксирован перелив восьми низководных мостов и одного участка дороги в Аткарском, Дергачевском, Калининском, Красноармейском, Лысогорском и Самойловском районах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области паводкоопасными могут оказаться 23 муниципальных района.

Читайте также: Саратовский минздрав поручил заранее вывести пациентов из зон подтопления