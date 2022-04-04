Ташкент, , 08:28 — REGNUM В МИД Узбекистана сообщили о судьбе узбекских дальнобойщиков, у которых на Украине батальоном «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были отобраны грузовики с товаром.

Узбекистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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В интернет-пространстве появился ранее ролик, в котором группа водителей из Узбекистана рассказывает, как на территории Украины они были ограблены злоумышленниками и остались без средств.

«Дипмиссиями Узбекистана благополучно проработан вопрос эвакуации данных соотечественников…, им оказана всесторонняя правовая помощь», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «в настоящее время граждане Узбекистана направляются на родину».