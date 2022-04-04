Уфа, , 08:29 — REGNUM Прямой авиарейс в Красноярск запустили в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба Уфимского аэропорта.

Самолет wacki56

«Это транзитный рейс, свой путь он начинает в Минеральных водах, потом приземляется в Уфе, из Уфы летит в Красноярск», — сообщает пресс-служба.

Перелёты будут осуществляться каждые среду и воскресенье. Отмечается, что прямой рейс появился благодаря программе субсидируемых авиаперелётов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прямой авиарейс могут открыть из Уфы в Ташкент.