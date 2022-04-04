Кировская область, 28 сентября, 2005, 10:49 — ИА Регнум. Правительство Кировской области намерено издать справочник "Политическая элита Вятской губернии - Кировской области. Век XX". Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, 29 сентября в областном управление по делам архивов подготовку справочника обсудит экспертно-проверочная комиссия при управлении по делам архивов. В мероприятии примут участие руководители и специалисты управления по делам архивов и областных архивных учреждений.

В пресс-центре не уточнили источник и объем финансирования издания справочника.

В ходе заседания планируется также рассмотреть вопросы о включении в состав Архивного фонда РФ документов, относящихся к государственной собственности Кировской области, муниципальной собственности, частной собственности, положение об экспертно-проверочной комиссии (ЭПК) при управлении по делам архивов области.