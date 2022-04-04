Иркутск, , 08:28 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 4 апреля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 8464 человек, причём восемь из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 288 016 (+222 за сутки). Это в разы меньше, чем в начале марта 2022 года.

Госпитализированы 728 (+5 за сутки). В то же время выздоровели 279 112 пациента (+287 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 656 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (0 за сутки).

Читайте также: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё семь пациентов