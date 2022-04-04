Чебоксары, , 08:27 — REGNUM В Чувашии продолжает снижаться уровень коллективного иммунитета к ковиду при росте количества вакцинирующихся. Это следует из обновлённых данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 1 апреля, в Чувашии прививку от ковида сделали 687 547 жителей, в том числе за последнюю неделю вакцинировались 4113 человек. Из них укололись двумя компонентами (то есть завершили вакцинацию) 656 785 человек, в том числе за последнюю неделю — 4127 жителей.

Уровень коллективного иммунитета в Чувашии составляет в настоящее время 41,5%, что на 6,5% меньше, чем в целом по стране (48%). За последнюю неделю (с 25 марта) уровень коллективного иммунитета в республике снизился на 0,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта показатель коллективного иммунитета к ковиду в Чувашии составлял 42,3%, 18 марта — 43,5%, 11 марта — 45%, 4 марта — 46,9%.

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