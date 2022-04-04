Тункинский район, Бурятия, , 08:25 — REGNUM В Тункинском районе Бурятии под лавину попали двое туристов из Иркутска — мужчина и женщина. Инцидент произошёл вечером 2 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

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Снежная масса сошла в местности пик Хулугайша. По словам заявителя, в результате мужчина получил травму.

«К месту происшествия выехали спасатели Бурятской Республиканской поисково-спасательной службы в составе 3 человек и 1 ед. техники. Туристы осуществляют спуск самостоятельно, находятся на связи со спасателями», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Окинском районе при сходе лавины погиб человек. Тело его спасатели нашли спустя несколько суток и транспортировали на вертолёте в Иркутск.

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