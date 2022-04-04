Москва, 4 апреля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В Москве создал сервис по автоматическому подбору действующих федеральных и городских мер поддержки предпринимателей в условиях санкций, сообщается на портале мэра столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнесмены

На сайте Центр поддержки экономики города Москвы предприниматели узнать о налоговых льготах, отсрочках и снижении ставок по аренде, субсидиях и грантах, а также заполнить анкету и внести свои предложения по мерам поддержки для их отрасли.

Сервис автоматически покажет все меры, доступные для конкретного предприятия, а также даст их описание, информацию о категориях получателей, сроках предоставления и ссылку на документ, которым они утверждены.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы разработали план первоочередных мер поддержки бизнеса в условиях западных санкций.

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