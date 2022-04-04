Вашингтон, 4 апреля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Sarah Connors «Миннесота Уайлд»

В составе «Миннесоты» дубль оформил нападающий Йоэль Эрикссон Эк. Ещё по шайбе забросили Тайсон Джост, Маркус Фолиньо и Николя Делорье.

В составе «Вашингтона» точным броском отметился форвард Гарнет Хэтэуэй, которому результативные передачи отдали российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 91 очко. «Вашингтон» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 84 очками.

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