Лондон, , 08:35 — REGNUM Ситуации на Украине будут посвящены встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Польши Анджеем Дудой на этой неделе. Такое сообщение распространила 4 апреля канцелярия британского премьера.

Борис Джонсон Number 10

Отмечается, что Джонсон настаивает «на жёстком и решительном ответе союзников» в ситуации, когда Россия проводит на Украине специальную военную операцию. Переговоры с Шольцем и Дудой состоятся в Лондоне.

На следующей неделе глава МИД Великобритании Лиз Трасс совершит визит в Польшу, а затем — в Брюссель.

Указано также, что британская сторона к сегодняшнему дню направила Украине более 6 тыс. ракет и 4 тыс. противотанковых ракетных комплексов, в том числе NLAW и Javelin, а также переносные зенитные ракетные комплексы Starstreak.

Как сообщало ИА REGNUM, Джонсон намерен убедить Шольца ввести против России дополнительные санкции в связи с ситуацией на Украине.

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