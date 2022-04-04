Сачхон, , 08:24 — REGNUM В Южной Корее обнаружили черные ящики двух учебно-тренировочных самолетов KT-1. Об этом 3 апреля сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей ВВС страны.

Самолёты ВВС Южной Кореи Republic of Korea Air Force

По их словам, черный ящик одного из двух самолетов был извлечен 2 апреля на месте крушения в городе Сачхон (~440 км к югу от Сеула). Сообщается, что черный ящик другого самолета был извлечен ранее.

Напомним, что 1 апреля два учебно-тренровочных самолета ВВС Южной Кореи KT-1 столкнулись в воздухе и разбились недалеко от базы. В результате инцидента погибли четыре пилота (два пилота-стажера и два инструктора).

Отметим, что самолеты KT-1, разработанные южнокорейской компанией KAI для ВВС Южной Кореи, эксплуатируются с 2000 года.

По данным ВВС, это было первое столкновение двух самолетов KT-1 в воздухе и первая подобная авария с участием пары самолетов ВВС после столкновения двух истребителей F-5E в 2008 году.

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