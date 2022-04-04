Сачхон, 4 апреля 2022, 08:24 — REGNUM В Южной Корее обнаружили черные ящики двух учебно-тренировочных самолетов KT-1. Об этом 3 апреля сообщило Yonhap News со ссылкой на представителей ВВС страны.

Самолёты ВВС Южной Кореи
Самолёты ВВС Южной Кореи
Republic of Korea Air Force

По их словам, черный ящик одного из двух самолетов был извлечен 2 апреля на месте крушения в городе Сачхон (~440 км к югу от Сеула). Сообщается, что черный ящик другого самолета был извлечен ранее.

Напомним, что 1 апреля два учебно-тренровочных самолета ВВС Южной Кореи KT-1 столкнулись в воздухе и разбились недалеко от базы. В результате инцидента погибли четыре пилота (два пилота-стажера и два инструктора).

Отметим, что самолеты KT-1, разработанные южнокорейской компанией KAI для ВВС Южной Кореи, эксплуатируются с 2000 года.

По данным ВВС, это было первое столкновение двух самолетов KT-1 в воздухе и первая подобная авария с участием пары самолетов ВВС после столкновения двух истребителей F-5E в 2008 году.

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