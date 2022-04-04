Тоцкий район, Оренбургская область, , 08:21 — REGNUM В Тоцкой районной больнице Оренбургской области в ходе проверки выявлено недостаточной оснащение оборудованием. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

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По данным ведомства, в кабинетах педиатрического отделения и терапевтического отделений отсутствуют ширмы и настольные лампы, термометр, бактерицидный облучатель, глюкометр, весы с ростомером. Кроме того, выявлен дефицит инструментов и оборудования для оказания экстренной помощи.

Проблемы с оборудованием обнаружены и в отделении скорой медицинской помощи больницы. В наборе и укладке для оказания скорой медицинской помощи отсутствуют необходимые лекарственные средства и медицинские изделия.

В адрес главврача медучреждения прокурор внес представление. Оно рассмотрено. В настоящее время нарушения частично устранены.